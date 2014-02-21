芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨1%，触及9月16日来最高

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大涨1%，触及9月16日来最高，交易商称受到强劲的出口需求支撑。
指标CBOT-3月大豆期货 在尾盘一波买盘带动下升穿周度高位13.71-3/4美元阻力水准，对市场是利多迹象。
3月大豆期货结算价报13.70-3/4美元，升12-1/2美分，本周大涨2.6%。
豆油期货上扬也带动了大豆期货走强。马来西亚棕榈油升至一年半最高位附近，推动豆油期货升势。
美国农业部周五报告，周度出口大豆83.54万吨，高于市场预估的15-50万吨。
美国农业部还预计2014-15市场年度美国大豆产量将达创纪录的35.5亿蒲式耳，几乎为国内结转库存的两倍。
3月豆油期货 结算价报40.95美分，升0.38美分。
3月豆粕 收高4.9美元，报每短吨455.8美元。
今日CBOT大豆预估成交量为271,573口，豆粕为109,278口，豆油为116,370口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)