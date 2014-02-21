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市场报道 | 2014年 2月 22日 星期六 06:18 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨1%，触及9月16日来最高

路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大涨1%，触及9月16日来最高，交易商称受到强劲的出口需求支撑。

指标CBOT-3月大豆期货 在尾盘一波买盘带动下升穿周度高位13.71-3/4美元阻力水准，对市场是利多迹象。

3月大豆期货结算价报13.70-3/4美元，升12-1/2美分，本周大涨2.6%。

豆油期货上扬也带动了大豆期货走强。马来西亚棕榈油升至一年半最高位附近，推动豆油期货升势。

美国农业部周五报告，周度出口大豆83.54万吨，高于市场预估的15-50万吨。

美国农业部还预计2014-15市场年度美国大豆产量将达创纪录的35.5亿蒲式耳，几乎为国内结转库存的两倍。

3月豆油期货 结算价报40.95美分，升0.38美分。

3月豆粕 收高4.9美元，报每短吨455.8美元。

今日CBOT大豆预估成交量为271,573口，豆粕为109,278口，豆油为116,370口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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