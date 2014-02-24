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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆连续第三日收高，因出口需求强劲及南美推迟收割

路透芝加哥2月24日 - 美国大豆期货周一升至9月中来最高，交易商说，出口需求强劲及南美推迟收割提供支撑。

大豆期货连续第三日上涨，累计攀升2.3%。近月大豆合约 触及9月16日来最高的13.89-3/4美元，收升15-3/4美分，报13.86-1/2美元。

豆粕期货上涨2.1%，触及合约高位，因中东铁路和河道运输延误，豆粕上涨也支撑大豆涨势。

巴西最大的大豆种植省份马托格罗索(Mato Grosso)降雨，令收割推迟。收割缓慢令出口商关注南美大豆供应，适值每年这时间他们通常为巴西和阿根廷预订大量装船。

美国农业部周一表示，最新一周出口检验127.1万吨大豆，和市场预期一致。

3月豆油期货 结算价报40.75美分，跌0.2美分。

3月豆粕 收高10.1美元，报每短吨465.9美元。

今日CBOT大豆预估成交量为280,390口，豆粕为100,225口，豆油为117,197口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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