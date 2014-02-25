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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货受强劲的出口需求带动连升第四日

路透芝加哥2月25日 - 美国大豆期货周二升至五个半月新高，连升四日，交易商称因强劲的出口需求带动。

通常每年这个时候，进口商会将注意力转向南美市场，但今年海外对美国大豆的买盘仍强劲。

近月大豆合约 盘中高见14.00美元，并创下合约新高。这是该合约自9月13日来首次触及14美元。

民间出口商报称向未具名目的地出口了56.8万吨美国大豆，交易商称可能是中国。

3月大豆期货大涨12-1/2美分，报13.99美元。

3月豆油期货 结算价报40.58美分，跌0.17美分。

3月豆粕 收高3.7美元，报每短吨469.6美元。

今日CBOT大豆预估成交量为294,891口，豆粕为119,951口，豆油为109,019口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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