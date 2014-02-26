芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，升穿14美元

路透芝加哥2月26日 - 美国大豆期货周三连涨第五日，交易商说，受技术性买盘支撑，因近月大豆合约升穿14美元水平阻力。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货收位较日内触及的合约高位14.08美元仅低3/4美分，根据技术图表，该合约日内触及9月13日来最高。大豆在五日连涨中累计上涨3.9%。
南美收割推迟，支撑美国大豆价格。
豆油上涨，触及三个月高位，因原油价格攀升。原油走强也支撑大豆价格。
豆粕期货下跌，在近月合约周二触及两个半月高位后，交易商锁定获利卖出，但尾盘有一轮买盘，令豆粕反弹至接近平盘的水平。交易商还表示，出脱豆粕/豆油套利交易，也拖累豆粕价格。
分析师预期，周四早上公布的美国农业部周度报告将显示出口销售大豆40-80万吨，主要将是新作大豆交易。
3月大豆期货 大涨8-1/4美分，报14.07-1/4美元。
3月豆粕 收跌1.3美元，报每短吨468.3美元。3月豆油期货 结算价报41.20美分，升0.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为348,509口，豆粕为113,852口，豆油为133,902口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)