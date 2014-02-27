芝加哥期市：大豆期货结束五日连涨，近月合约跌幅约一个月来最大

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透芝加哥2月27日 - 美国大豆期货周四下跌，芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约录得约一个月来最大单日跌幅，因价格在早盘上涨后投资人锁定获利卖出。
技术性卖盘令跌势加速。指标3月大豆合约跌穿20日波林格区间高端的重要支撑。
3月大豆合约交投区间宽度为60-1/4美分。
交易商表示，传闻一中国北部大型港口因库存已满，停止向大豆船舶卸货是CBOT大豆价格急跌的理由。
市场留意中国取消订单的报告，因阿根廷和巴西的大豆价格较低。
美国农业部在周四早上称，最新一周出口销售旧作和新作大豆共计64.29万，符合预估的40-80万吨。
美国农业部也表示，中国买入11.2万吨2013/14作物销售年度大豆。大豆可能来自美国和其他国家。
3月大豆期货 大跌13-3/4美分，报13.93-1/2美元。
3月豆粕 收跌4.3美元，报每短吨464美元。3月豆油期货 结算价报40.90美分，跌0.3美分。
今日CBOT大豆预估成交量为428,337口，豆粕为133,526口，豆油为132,212口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。