芝加哥期市：大豆期货结束五日连涨，近月合约跌幅约一个月来最大

路透芝加哥2月27日 - 美国大豆期货周四下跌，芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约录得约一个月来最大单日跌幅，因价格在早盘上涨后投资人锁定获利卖出。

技术性卖盘令跌势加速。指标3月大豆合约跌穿20日波林格区间高端的重要支撑。

3月大豆合约交投区间宽度为60-1/4美分。

交易商表示，传闻一中国北部大型港口因库存已满，停止向大豆船舶卸货是CBOT大豆价格急跌的理由。

市场留意中国取消订单的报告，因阿根廷和巴西的大豆价格较低。

美国农业部在周四早上称，最新一周出口销售旧作和新作大豆共计64.29万，符合预估的40-80万吨。

美国农业部也表示，中国买入11.2万吨2013/14作物销售年度大豆。大豆可能来自美国和其他国家。

3月大豆期货 大跌13-3/4美分，报13.93-1/2美元。

3月豆粕 收跌4.3美元，报每短吨464美元。3月豆油期货 结算价报40.90美分，跌0.3美分。

今日CBOT大豆预估成交量为428,337口，豆粕为133,526口，豆油为132,212口。(完)

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