芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因技术性买盘和南美忧虑

更正-投行观点：美银美林上调英镑预估，因英国提前大选扭转局势
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
路透芝加哥2月28日 - 美国大豆期货周五上扬，交易商称受到本周稍早大跌后的技术性买盘支撑，且投资人担心南美产量。
市场担心巴西和阿根廷产量，令出口商聚焦美国的供应，通常每年的这个时候南美国家的供应在市场占优势。
交易商还指数，有一些月底的基金买盘。
在5月大豆合约 跌至2月初开始的升势38.2%费波纳奇回档位后，逢低承接买家回场。此波升势带动5月大豆创下合约高位。
但市场在20日布林格区间高端附近遭遇技术阻力。
3月大豆期货 大涨20-3/4美分，报14.14-1/4美元。 本周该合约升3.2%，2月录得10.3%升幅，为2012年7月来最大。
低吸买家也支撑了豆粕和豆油市场，但豆粕现货市场疲弱限制了期价升幅。
3月豆粕 收高3.9美元，报每短吨467.9美元。3月豆油期货 结算价报41.52美分，升0.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为194,712口，豆粕为72,095口，豆油为89,625口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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