芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因技术性买盘和南美忧虑

路透芝加哥2月28日 - 美国大豆期货周五上扬，交易商称受到本周稍早大跌后的技术性买盘支撑，且投资人担心南美产量。

市场担心巴西和阿根廷产量，令出口商聚焦美国的供应，通常每年的这个时候南美国家的供应在市场占优势。

交易商还指数，有一些月底的基金买盘。

在5月大豆合约 跌至2月初开始的升势38.2%费波纳奇回档位后，逢低承接买家回场。此波升势带动5月大豆创下合约高位。

但市场在20日布林格区间高端附近遭遇技术阻力。

3月大豆期货 大涨20-3/4美分，报14.14-1/4美元。 本周该合约升3.2%，2月录得10.3%升幅，为2012年7月来最大。

低吸买家也支撑了豆粕和豆油市场，但豆粕现货市场疲弱限制了期价升幅。

3月豆粕 收高3.9美元，报每短吨467.9美元。3月豆油期货 结算价报41.52美分，升0.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为194,712口，豆粕为72,095口，豆油为89,625口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>