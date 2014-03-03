芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，近月合约走疲但远月合约表现强劲

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，交易商称，获利了结重压近月合约，因有迹象显示出口需求转弱。
早盘涨势未能推动CBOT-5月大豆合约 升穿上周稍后触及的合约高位，随后市场浮现技术性卖盘。
部分远月合约收涨，因投资者出脱2月近月合约大涨10.3%期间建立的看涨套利头寸。
豆粕走软，因现货市场需求不旺。这也给大豆期货造成拖累。
豆油期货收涨，受助于原油市场涨势。
美国农业部周一上午表示，上周出口检验大豆98.4181万吨，低于市场预估的100-120万吨。
5月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳14.09-1/4美元。
5月豆粕合约 收挫7.2美元，报每短吨450.5美元。5月豆油合约 涨0.59美分，报42.38美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,654口，豆粕为77,307口，豆油为93,633口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)