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市场报道 | 2014年 3月 4日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，近月合约走疲但远月合约表现强劲

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，交易商称，获利了结重压近月合约，因有迹象显示出口需求转弱。

早盘涨势未能推动CBOT-5月大豆合约 升穿上周稍后触及的合约高位，随后市场浮现技术性卖盘。

部分远月合约收涨，因投资者出脱2月近月合约大涨10.3%期间建立的看涨套利头寸。

豆粕走软，因现货市场需求不旺。这也给大豆期货造成拖累。

豆油期货收涨，受助于原油市场涨势。

美国农业部周一上午表示，上周出口检验大豆98.4181万吨，低于市场预估的100-120万吨。

5月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳14.09-1/4美元。

5月豆粕合约 收挫7.2美元，报每短吨450.5美元。5月豆油合约 涨0.59美分，报42.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,654口，豆粕为77,307口，豆油为93,633口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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