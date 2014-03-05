芝加哥期市：大豆期货走低，因中国取消订单

路透芝加哥3月5日 - 美国大豆期货周三走低，交易商表示，因有消息称中国取消购买美国大豆的订单。
但跌势受限，因较长时间以来，交易商一直预期一旦价格更低的南美大豆供应入市，中国将会取消之前达成的购买美国大豆的交易。
美国农业部称，民间出口商报告，中国取消了24.5万吨2013/14年交割的美国大豆订单。
豆油期货也走低，受累于原油价格重挫。
豆粕期货走坚，因现货市场供应吃紧带来支撑。
过去一个月，冰雪天气干扰了了美国豆粕的交割，大豆交易商称，预计一旦物流状况恢复正常，市场将走软，因终端用户需求疲弱。
芝加哥商业交易所(CME)集团报告，有12口下周将到期的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 交割，本月迄今，共有140口CBOT-3月合约交割。
CBOT-3月大豆期货收涨，成交清淡。
分析师预计，美国农业部周四的报告将显示，上周出口销售美国旧作大豆45-75万吨，之前一周为32.77万吨。销售新作大豆30-45万吨，高于之前一周的31.52万吨。
3月大豆期货合约 收升2美分，报每蒲式耳14.20美元。
3月豆粕合约 收跌1.1美元，报每短吨457.7美元。3月豆油合约 跌0.28美分，报43.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为183,625口，豆粕为86,868口，豆油为95,289口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)