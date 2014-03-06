芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因出口强劲及库存紧张

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥3月6日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬1.2%，交易商称因出口销售高于预期，显示对美国供应的需求保持强劲。
近月合约涨幅超过远月合约，分析师称因出口强劲令交运较政府月度供需报告中暗示的目标提前，预示库存比预期更为紧张。
美国农业部报告，上周出口销售2013/14年度大豆77.27万吨，超过预估的45-75万吨。
豆油期货升1.1%，触及六个月高位，因交易商出脱豆粕多头/豆油空头套利交易。
豆粕期货受到大豆升势带动上涨，但现货市场疲弱限制了升幅。
3月大豆期货合约 收涨17-1/2美分，报每蒲式耳14.37-1/2美元。
3月豆粕合约 收高0.7美元，报每短吨458.4美元。5月豆油合约 涨1.09美分，报44.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,218口，豆粕为65,796口，豆油为86,470口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。