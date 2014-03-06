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市场报道 | 2014年 3月 7日 星期五 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因出口强劲及库存紧张

路透芝加哥3月6日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬1.2%，交易商称因出口销售高于预期，显示对美国供应的需求保持强劲。

近月合约涨幅超过远月合约，分析师称因出口强劲令交运较政府月度供需报告中暗示的目标提前，预示库存比预期更为紧张。

美国农业部报告，上周出口销售2013/14年度大豆77.27万吨，超过预估的45-75万吨。

豆油期货升1.1%，触及六个月高位，因交易商出脱豆粕多头/豆油空头套利交易。

豆粕期货受到大豆升势带动上涨，但现货市场疲弱限制了升幅。

3月大豆期货合约 收涨17-1/2美分，报每蒲式耳14.37-1/2美元。

3月豆粕合约 收高0.7美元，报每短吨458.4美元。5月豆油合约 涨1.09美分，报44.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,218口，豆粕为65,796口，豆油为86,470口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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