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市场报道 | 2014年 3月 11日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因USDA对美国大豆库存预估高于预期

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路透芝加哥3月10日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下挫2.7%，为1月21日来最大单日跌幅，交易商称，因美国农业部(USDA)对美国大豆库存预估高于预期。

USDA在其月度供需报告中预计，2013/14年度美国大豆结转库存为1.45亿蒲式耳，高于分析师预估的1.41亿。

巴西大豆产量预计为8,850万吨，市场预估为8,814万吨。USDA还维持阿根廷产量预估为5,400万吨，较市场预期高50万吨。

市场传闻中国可能取消数船巴西大豆订单，因压榨利润不佳，大豆因此也面临进一步的卖压。

每年的这个时候很少出现取消巴西供应的情况，因该国的大豆通常是最便宜的。

豆粕期货下挫2.9%，受现货市场疲弱以及加工商利润率下滑拖累。

疲弱的压榨利润率也令豆油期货承压，USDA将豆油产量预估由198.4亿磅下调至197.2亿。

5月大豆期货合约 下挫39美分或2.68%，报每蒲式耳14.18-3/4美元。

5月豆粕合约 收低13.1美元或2.91%，报每短吨444.7美元。5月豆油合约 跌0.46美分，报43.86美分。

今日CBOT大豆预估成交量为224,029口，豆粕为77,097口，豆油为81,913口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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