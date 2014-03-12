芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至2月21日来最低，因需求不振

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透芝加哥3月12日 - 美国大豆期货周三跌至2月21日来最低，交易商说，因担忧中国将取消之前订下的美国大豆船货。
尚未证实中国将取消订单，但本周市场担忧加重，因中国经济数据疲弱。
近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆 在本周迄今下跌5.2%。
美国国内和出口需求减弱周三向现货大豆市场施压，且拉低期货。
豆粕期货也走软，受现货市场需求不振以及加工商压榨利润疲弱拖累。
原油价格下跌导致豆油期货下滑。近月CBOT豆油 连续第四日收低。
巴西政府作物供应部Conab将2013/14年巴西大豆产量预估下调至8,544万吨，2月时预估为9,001万吨。
Conab也将出口预估从4,770万吨下调至4,530万吨。
5月大豆合约 跌26美分，结算价报13.87美元。
5月豆粕合约 收低7.7美元，报每短吨436.5美元。5月豆油合约 跌0.33美分，报43.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为250,394口，豆粕为87,345口，豆油为92,674口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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