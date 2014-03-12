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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至2月21日来最低，因需求不振

路透芝加哥3月12日 - 美国大豆期货周三跌至2月21日来最低，交易商说，因担忧中国将取消之前订下的美国大豆船货。

尚未证实中国将取消订单，但本周市场担忧加重，因中国经济数据疲弱。

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆 在本周迄今下跌5.2%。

美国国内和出口需求减弱周三向现货大豆市场施压，且拉低期货。

豆粕期货也走软，受现货市场需求不振以及加工商压榨利润疲弱拖累。

原油价格下跌导致豆油期货下滑。近月CBOT豆油 连续第四日收低。

巴西政府作物供应部Conab将2013/14年巴西大豆产量预估下调至8,544万吨，2月时预估为9,001万吨。

Conab也将出口预估从4,770万吨下调至4,530万吨。

5月大豆合约 跌26美分，结算价报13.87美元。

5月豆粕合约 收低7.7美元，报每短吨436.5美元。5月豆油合约 跌0.33美分，报43.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为250,394口，豆粕为87,345口，豆油为92,674口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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