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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但远低于日内高位

路透芝加哥3月13日 - 美国大豆期货周四上涨，因在本月稍早价格大跌后有一轮低吸买盘。

大豆收位远低于日内高点，因尾盘出现抛售。指标芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆合约在收市前15分钟内就下跌了13美分。

迹象显示出口需求降幅不及预期的大，以及阿根廷付运放缓，也为市场提供支撑。

参与大豆贸易的消息人士称，中国大豆进口商取消了多至60万吨南美大豆订单，但一些分析师表示，取消订单规模小于预期。

美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售旧作美国大豆11.35万吨，略低于预估的12.5-40万吨。

最新一周出口销售新作美国大豆77.69万吨，远多于市场预期的17.5-35万吨。

豆粕上涨，因传闻欧洲进口商在本周稍早价格下跌后买入，为豆粕市场提供支撑。

豆油期货下跌，因现货市场疲弱。

5月大豆合约 涨9-1/4美分，结算价报13.96-1/4美元。

5月豆粕合约 收涨5.4美元，报每短吨441.9美元。5月豆油合约 跌0.43美分，报42.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为222,977口，豆粕为86,274口，豆油为75,623口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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