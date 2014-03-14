芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因担心中国需求减弱将导致全球供应过剩

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥3月14日 - 美国大豆期货周五下滑，交易商称市场担心主要购买国-中国需求减弱将导致全球供应过剩。
本周近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 大跌5.6%，报9月来最大周度跌幅。
指标-5月大豆合约收在20日移动均线切入位之下，为1月31日来首次，但尾盘一波买盘带动期价脱离日低。
5月大豆期货 结算价报13.88-1/2美元，跌7-3/4美分。
豆粕期货收高，因在指标5月合约跌至30日移动均线切入位后，有逢低买盘进场。5月豆粕 升2.1美元，报每短吨444.0美元。
豆油期货收低，5月豆油合约 跌0.70美分，报42.29美分。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一将发布月度压榨报告，预计将显示2月大豆压榨量为1.409亿蒲式耳，较1月减少10%。
今日CBOT大豆预估成交量为135,873口，豆粕为50,108口，豆油为80,759口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f