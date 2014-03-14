芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因担心中国需求减弱将导致全球供应过剩

路透芝加哥3月14日 - 美国大豆期货周五下滑，交易商称市场担心主要购买国-中国需求减弱将导致全球供应过剩。

本周近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 大跌5.6%，报9月来最大周度跌幅。

指标-5月大豆合约收在20日移动均线切入位之下，为1月31日来首次，但尾盘一波买盘带动期价脱离日低。

5月大豆期货 结算价报13.88-1/2美元，跌7-3/4美分。

豆粕期货收高，因在指标5月合约跌至30日移动均线切入位后，有逢低买盘进场。5月豆粕 升2.1美元，报每短吨444.0美元。

豆油期货收低，5月豆油合约 跌0.70美分，报42.29美分。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一将发布月度压榨报告，预计将显示2月大豆压榨量为1.409亿蒲式耳，较1月减少10%。

今日CBOT大豆预估成交量为135,873口，豆粕为50,108口，豆油为80,759口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)