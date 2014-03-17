版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘及出口需求

路透芝加哥3月17日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商表示，因迹象显示尽管南美大豆进入市场，但出口商和加工商对美国大豆的需求仍强劲。

一波低吸买盘给市场带来额外支撑。在过去五个交易日中，大豆期货有四日下滑。

豆粕期货也走强，在指标5月豆粕期货盘初跌至30日移动均线切入位后，寻获技术支撑。

豆油期货走软，受原油市场跌势打压。

美国农业部公布，最近一周出口检验大豆939,739吨，在预估区间77-94万吨的高端。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，2月大豆压榨量为1.41612亿蒲式耳，低于1月的1.56943亿，分析师原本预估为1.409亿。

5月大豆期货 结算价报13.91-3/4美元，升3-1/4美分。

5月豆粕 升2.6美元，报每短吨446.6美元。5月豆油合约 跌0.40美分，报41.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,480口，豆粕为49,001口，豆油为59,487口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐