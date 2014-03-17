芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘及出口需求

路透芝加哥3月17日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商表示，因迹象显示尽管南美大豆进入市场，但出口商和加工商对美国大豆的需求仍强劲。
一波低吸买盘给市场带来额外支撑。在过去五个交易日中，大豆期货有四日下滑。
豆粕期货也走强，在指标5月豆粕期货盘初跌至30日移动均线切入位后，寻获技术支撑。
豆油期货走软，受原油市场跌势打压。
美国农业部公布，最近一周出口检验大豆939,739吨，在预估区间77-94万吨的高端。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，2月大豆压榨量为1.41612亿蒲式耳，低于1月的1.56943亿，分析师原本预估为1.409亿。
5月大豆期货 结算价报13.91-3/4美元，升3-1/4美分。
5月豆粕 升2.6美元，报每短吨446.6美元。5月豆油合约 跌0.40美分，报41.89美分。
今日CBOT大豆预估成交量为114,480口，豆粕为49,001口，豆油为59,487口。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)