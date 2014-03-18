芝加哥期市：CBOT大豆期货急升，受助于供应吃紧和技术性买盘

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升1.9%，交易商称，受助于技术性买盘和对国内库存吃紧的担忧。
看涨套利交易是推高大豆期价的因素之一。CBOT-5月/11月合约价差SK4-X4周二扩阔18美分，自3月7日以来累积收窄逾50美分后扩阔。
交易商称，当5月合约 升穿14美元后，部分止损买盘被触发。该合约今日收涨26-1/2美分，报每蒲式耳14.18-1/4美元，略低于日高。
尽管需求减弱，但豆粕期货也因供应吃紧攀升。交易商指出，加工商因压榨利润率偏低而放慢压榨的步伐。
豆油期货上扬，结束七日连跌的颓势，受助于原油价格走高。七日连跌期间，近月豆油合约累积下跌5.4%。
CBOT-5月豆油合约 未能升穿位于20日和200日移动均线上的阻力位。
美国中西部加工商处的大豆现货基差走高，因交易商试图引发又一波农户卖盘。过去数周农户销售放缓，因期货市场价格从六个月高位回落。
5月豆粕合约 收高9.2美元，报每短吨455.8美元。5月豆油合约 涨0.38美分，报42.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为157,064口，豆粕为63,913口，豆油为68,328口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。