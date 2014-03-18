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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货急升，受助于供应吃紧和技术性买盘

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升1.9%，交易商称，受助于技术性买盘和对国内库存吃紧的担忧。

看涨套利交易是推高大豆期价的因素之一。CBOT-5月/11月合约价差SK4-X4周二扩阔18美分，自3月7日以来累积收窄逾50美分后扩阔。

交易商称，当5月合约 升穿14美元后，部分止损买盘被触发。该合约今日收涨26-1/2美分，报每蒲式耳14.18-1/4美元，略低于日高。

尽管需求减弱，但豆粕期货也因供应吃紧攀升。交易商指出，加工商因压榨利润率偏低而放慢压榨的步伐。

豆油期货上扬，结束七日连跌的颓势，受助于原油价格走高。七日连跌期间，近月豆油合约累积下跌5.4%。

CBOT-5月豆油合约 未能升穿位于20日和200日移动均线上的阻力位。

美国中西部加工商处的大豆现货基差走高，因交易商试图引发又一波农户卖盘。过去数周农户销售放缓，因期货市场价格从六个月高位回落。

5月豆粕合约 收高9.2美元，报每短吨455.8美元。5月豆油合约 涨0.38美分，报42.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为157,064口，豆粕为63,913口，豆油为68,328口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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