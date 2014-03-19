芝加哥期市：CBOT大豆期货连升三日，因供应紧张

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连升第三日，交易商称因美国国内库存紧张。

国内和出口市场的需求强劲令人担心供应紧张的局面可能还将持续几个月。

近月5月合约 收涨13美分，报每蒲式耳14.31-1/4美元，本周迄今大涨4%，为11月底来最大三日升幅。

5月豆粕合约 收高6.2美元，报每短吨462.0美元。5月豆油合约 跌0.17美分，报42.10美分。

分析师预计美国农业部周四早将公布最近一周出口销售旧作大豆-10-30万吨，之前一周为11.36万吨。新作大豆30-60万吨，之前一周为77.69万吨。

今日CBOT大豆预估成交量为168,772口，豆粕为58,183口，豆油为54,327口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)