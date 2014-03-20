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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约走强但远月合约下滑

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，近月合约连升四日，但远月合约走软。

交易商表示，指标5月合约 受到豆粕期货上涨以及美国供应吃紧提振。

5月合约 收涨2-1/2美分，报每蒲式耳14.33-3/4美元，收盘远低于日高，因在期价逼近纪录高位时投机基金获利回吐。

因预期需求将在未来几个月大跌，远月合约下滑。南美供应充裕以及预期美国种植面积巨大，预计很快能补充库存。

强劲的出口需求带动豆粕价格走强。5月豆粕合约 收高4.5美元，报每短吨466.5美元。

5月豆油合约 跌0.79美分，报41.31美分。交易商表示，终端用户对豆油的需求疲弱。

今日CBOT大豆预估成交量为213,085口，豆粕为79,859口，豆油为115,609口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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