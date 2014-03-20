芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约走强但远月合约下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，近月合约连升四日，但远月合约走软。
交易商表示，指标5月合约 受到豆粕期货上涨以及美国供应吃紧提振。
5月合约 收涨2-1/2美分，报每蒲式耳14.33-3/4美元，收盘远低于日高，因在期价逼近纪录高位时投机基金获利回吐。
因预期需求将在未来几个月大跌，远月合约下滑。南美供应充裕以及预期美国种植面积巨大，预计很快能补充库存。
强劲的出口需求带动豆粕价格走强。5月豆粕合约 收高4.5美元，报每短吨466.5美元。
5月豆油合约 跌0.79美分，报41.31美分。交易商表示，终端用户对豆油的需求疲弱。
今日CBOT大豆预估成交量为213,085口，豆粕为79,859口，豆油为115,609口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。