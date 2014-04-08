芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，交易商在供需报告公布前调整头寸

路透芝加哥4月8日 - 美国大豆期货周二攀升1.3%，因在关键的政府供需报告公布前，交易商调整头寸。市场预计，供需报告将显示，美国大豆供应进一步收紧。

大豆期货收盘价仅略低于日内高位。

尾盘Globex电子交易平台因技术问题关闭，交易中断。但场内交易未受影响。

分析师预计，美国农业部将在周三公布的月度供需报告中下调美国大豆结转库存预估至1.39亿蒲式耳，为五年来最低。

预计农业部还将调降巴西大豆收成预估至8,743万蒲式耳。

5月大豆期货合约 上涨18-1/4美分，报每蒲式耳14.82-1/2美元。

5月豆粕合约 收高3.8美元，报每短吨478.1美元。5月豆油合约 涨0.68美分，报42.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,042口，豆粕为85,194口，豆油为99,930口。(完)

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