芝加哥期市：CBOT大豆期货受压榨数据带动跳升，收在15美元之上

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月15日 - 美国大豆期货周二上扬1.7%，因迹象显示美国加工商维持强劲的压榨进度，即便南美出口的大豆价格更低。
近月大豆期货 收在每蒲式耳15美元之上，为去年7月22日来首次。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，3月大豆压榨量为1.5384亿蒲式耳，分析师预估为1.461亿。这是自至少2001年来最大的3月压榨量。
豆粕和豆油期货也因加工数据上涨。
5月大豆期货合约 升25美分，结算价报每蒲式耳15.01-1/4美元。
5月豆粕合约 收涨8.3美元，报每短吨487.4美元。5月豆油合约 升0.57美分，报42.83美分。
今日CBOT大豆预估成交量为241,904口，豆粕为99,210口，豆油为107,998口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。