芝加哥期市：CBOT大豆期货受压榨数据带动跳升，收在15美元之上

路透芝加哥4月15日 - 美国大豆期货周二上扬1.7%，因迹象显示美国加工商维持强劲的压榨进度，即便南美出口的大豆价格更低。

近月大豆期货 收在每蒲式耳15美元之上，为去年7月22日来首次。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，3月大豆压榨量为1.5384亿蒲式耳，分析师预估为1.461亿。这是自至少2001年来最大的3月压榨量。

豆粕和豆油期货也因加工数据上涨。

5月大豆期货合约 升25美分，结算价报每蒲式耳15.01-1/4美元。

5月豆粕合约 收涨8.3美元，报每短吨487.4美元。5月豆油合约 升0.57美分，报42.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为241,904口，豆粕为99,210口，豆油为107,998口。(完)

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