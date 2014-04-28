芝加哥期市：看涨套利交易支撑CBOT旧作大豆合约，新作合约承压

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一涨跌互现，近月合约上扬，因担忧供应吃紧，新作合约回落，因交易商建立看涨的套利交易头寸。
在近月大豆合约 升穿20日波林格区间的高端后，获利了结卖盘重创市场，但价格在15美元之上受到支撑。
指标CBOT-5月大豆合约 收高10-1/4美分，报每蒲式耳15.08-1/4美元，为4月17日来首次收在15美元之上。
备受关注的7-11月大豆合约价差SN4-X4周一再度扩阔5-3/4美分。
豆粕期货走坚，5月 、7月 、8月 、9月 和10月合约 均触及新高，因加工商供应稀落。
豆油期货走低，因交易商建立看涨豆粕/看跌豆油的套利交易头寸。现货市场交易商曾表示，豆油需求疲弱。
美国农业部周一公布的数据显示，截至4月24日当周，出口检验大豆25.4299万吨，超过分析师预估的10-20万吨。
农业部周一下午将公布本季首份大豆种植进度报告。根据路透调查，分析师预计，大豆播种率为3%。
5月豆粕合约 收高6.3美元，报每短吨496.9美元。5月豆油合约 跌0.30美分，报42.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为211,497口，豆粕为87,397口，豆油为89,094口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: