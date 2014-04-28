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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：看涨套利交易支撑CBOT旧作大豆合约，新作合约承压

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一涨跌互现，近月合约上扬，因担忧供应吃紧，新作合约回落，因交易商建立看涨的套利交易头寸。

在近月大豆合约 升穿20日波林格区间的高端后，获利了结卖盘重创市场，但价格在15美元之上受到支撑。

指标CBOT-5月大豆合约 收高10-1/4美分，报每蒲式耳15.08-1/4美元，为4月17日来首次收在15美元之上。

备受关注的7-11月大豆合约价差SN4-X4周一再度扩阔5-3/4美分。

豆粕期货走坚，5月 、7月 、8月 、9月 和10月合约 均触及新高，因加工商供应稀落。

豆油期货走低，因交易商建立看涨豆粕/看跌豆油的套利交易头寸。现货市场交易商曾表示，豆油需求疲弱。

美国农业部周一公布的数据显示，截至4月24日当周，出口检验大豆25.4299万吨，超过分析师预估的10-20万吨。

农业部周一下午将公布本季首份大豆种植进度报告。根据路透调查，分析师预计，大豆播种率为3%。

5月豆粕合约 收高6.3美元，报每短吨496.9美元。5月豆油合约 跌0.30美分，报42.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为211,497口，豆粕为87,397口，豆油为89,094口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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