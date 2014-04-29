芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因市场关注供应紧缺

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透芝加哥4月29日 - 美国大豆期货周二连涨第四日，交易商称，受助于豆粕期货张涨势和供应吃紧。
CBOT-5月大豆期货 一度升穿位于20日波林格区间顶部的阻力位，但之后回落，收在这一关键位之下。该合约收涨15-3/4美分，报每蒲式耳15.24美元。
交易商继续推动看涨利差扩阔，备受关注的7月-11月合约利差SN4-X4周二再度扩阔8-3/4美分，距离历史最阔水平只差1-1/2美分。
周三是CBOT-5月合约的首个交割通知日。分析师和交易商预计，少有豆粕和大豆合约交割，因供应吃紧。预计豆油合约交割要多些。
豆粕期货也走坚，因美国中西部大豆供应迟缓，导致交易商可出售的供应减少。
豆油期货也攀升，但涨幅受限，因市场供应充裕。交易商曾表示，豆油需求疲弱。
5月豆粕合约 收高3美元，报每短吨499.9美元。5月豆油合约 涨0.15美分，报42.77美分。
今日CBOT大豆预估成交量为184,812口，豆粕为84,941口，豆油为66,703口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，