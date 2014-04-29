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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因市场关注供应紧缺

路透芝加哥4月29日 - 美国大豆期货周二连涨第四日，交易商称，受助于豆粕期货张涨势和供应吃紧。

CBOT-5月大豆期货 一度升穿位于20日波林格区间顶部的阻力位，但之后回落，收在这一关键位之下。该合约收涨15-3/4美分，报每蒲式耳15.24美元。

交易商继续推动看涨利差扩阔，备受关注的7月-11月合约利差SN4-X4周二再度扩阔8-3/4美分，距离历史最阔水平只差1-1/2美分。

周三是CBOT-5月合约的首个交割通知日。分析师和交易商预计，少有豆粕和大豆合约交割，因供应吃紧。预计豆油合约交割要多些。

豆粕期货也走坚，因美国中西部大豆供应迟缓，导致交易商可出售的供应减少。

豆油期货也攀升，但涨幅受限，因市场供应充裕。交易商曾表示，豆油需求疲弱。

5月豆粕合约 收高3美元，报每短吨499.9美元。5月豆油合约 涨0.15美分，报42.77美分。

今日CBOT大豆预估成交量为184,812口，豆粕为84,941口，豆油为66,703口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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