芝加哥期市：大豆期货走低，因需求不旺

路透芝加哥5月6日 - 美国大豆期货周二收跌，交易商称，因海外需求疲弱，且传言加工商从海外进口大豆。但价格收在远高于日低的水平。

在大豆期价跌至一个月最低后，低吸买盘浮现。

指标CBOT-7月大豆合约 在40日移动均线寻获技术支撑。

玉米市场走强也提供支撑。

豆粕期货也因需求疲弱收跌。但跌幅受限，因供应吃紧，且中西部加工商停工维修。

豆油期货多数也走低，交易商称，供应充裕，且终端用户需求不旺。交投清淡的CBOT-5月豆油合约 小幅收跌0.07美分，报每磅40.91美分，盘中小涨，该合约目前处于交割期。

新华社报导，中国商务部下调4月大豆进口预估至651万吨，之前的预估为690万吨。商务部预计5月进口大豆485万吨。

美国农业部周一下午表示，上周美国大豆播种率为5%，低于11%的五年均值，也低于分析师预期的8%。

5月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳14.64美元。

5月豆粕合约 收跌2.5美元，报每短吨486.6美元。

今日CBOT大豆预估成交量为138,274口，豆粕为52,647口，豆油为55,865口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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