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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌至一个月低位，因对美国出口的需求放缓

路透5月7日 - 美国大豆期货周三连跌第三日，触及一个月最低，交易商称，因全球油籽供应增加，且来自最大进口国中国的需求放缓。

全球大豆进口商目前购买南美新收割的、价格更低的大豆，且市场有关巴西大豆价格远低于美国内河市场的传言仍不绝于耳。

指标CBOT-7月合约 在40日移动均线寻获支撑，该合约自2月3日以来从未收在该关键水准之下。

CBOT-5月合约 早盘承压，因CBOT报告，有176口5月合约交割。另外有19口豆粕合约交割，和37口豆油合约交割。

在中国周四公布初步贸易数据前，分析师表示，自3月触及462万吨的创纪录水平后，中国的大豆进口预计将连续第三个月减少。

巴西农业部长周二称，该国今年大豆产量应该为创纪录的8,900-9,000万吨，高于4月农业部旗下的国家商品供应公司Conab预计的8,610万吨。该机构将在周四公布最新官方预估。

5月大豆期货合约 收跌13美分，报每蒲式耳14.51美元。

5月豆粕合约 收挫5.3美元，报每短吨481.3美元。5月豆油合约 跌0.24美分，报40.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为123,603口，豆粕为46,158口，豆油为65,564口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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