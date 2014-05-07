芝加哥期市：大豆期货跌至一个月低位，因对美国出口的需求放缓

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透5月7日 - 美国大豆期货周三连跌第三日，触及一个月最低，交易商称，因全球油籽供应增加，且来自最大进口国中国的需求放缓。
全球大豆进口商目前购买南美新收割的、价格更低的大豆，且市场有关巴西大豆价格远低于美国内河市场的传言仍不绝于耳。
指标CBOT-7月合约 在40日移动均线寻获支撑，该合约自2月3日以来从未收在该关键水准之下。
CBOT-5月合约 早盘承压，因CBOT报告，有176口5月合约交割。另外有19口豆粕合约交割，和37口豆油合约交割。
在中国周四公布初步贸易数据前，分析师表示，自3月触及462万吨的创纪录水平后，中国的大豆进口预计将连续第三个月减少。
巴西农业部长周二称，该国今年大豆产量应该为创纪录的8,900-9,000万吨，高于4月农业部旗下的国家商品供应公司Conab预计的8,610万吨。该机构将在周四公布最新官方预估。
5月大豆期货合约 收跌13美分，报每蒲式耳14.51美元。
5月豆粕合约 收挫5.3美元，报每短吨481.3美元。5月豆油合约 跌0.24美分，报40.67美分。
今日CBOT大豆预估成交量为123,603口，豆粕为46,158口，豆油为65,564口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。