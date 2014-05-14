芝加哥期市：大豆期货先抑后扬，因现货基差走强和加工商需求强于往常

路透芝加哥5月14日 - 美国大豆期货周三上扬，在早盘下跌后反弹，交易商称，因现货基差走强，以及国内加工商需求强于正常水平。

交易商还表示，当指标CBOT-7月合约 跌至10日移动均线之下后，基金入市保卫多头头寸。

西部玉米种植带的加工商增加大豆买盘，因近几周农户大豆销售缓慢，导致加工商四处寻找大豆供应。

豆粕期货也攀升，因现货市场需求强劲。交易商称，终端用户就近购买通过卡车付运的豆粕供应。

豆油期货也小涨。

预期豆粕和豆油出口销售强劲也扶助推升价格。

预计农业部周度出口销售报告将显示，上周出口销售旧作豆粕2.5-15万吨，出口销售旧作豆油0-2万吨。

分析师预计，全球油籽加工商协会周四公布的月度报告将显示，加工商4月压榨1.3226亿蒲式耳大豆，将为2009年以来最大4月压榨量。

7月大豆期货合约 收涨3美分，报每蒲式耳14.86-3/4美元。

7月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨486.5美元。7月豆油合约 涨0.17美分，报41.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,930口，豆粕为59,331口，豆油为58,383口。(完)

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