芝加哥期市：大豆期货先抑后扬，因现货基差走强和加工商需求强于往常

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透芝加哥5月14日 - 美国大豆期货周三上扬，在早盘下跌后反弹，交易商称，因现货基差走强，以及国内加工商需求强于正常水平。
交易商还表示，当指标CBOT-7月合约 跌至10日移动均线之下后，基金入市保卫多头头寸。
西部玉米种植带的加工商增加大豆买盘，因近几周农户大豆销售缓慢，导致加工商四处寻找大豆供应。
豆粕期货也攀升，因现货市场需求强劲。交易商称，终端用户就近购买通过卡车付运的豆粕供应。
豆油期货也小涨。
预期豆粕和豆油出口销售强劲也扶助推升价格。
预计农业部周度出口销售报告将显示，上周出口销售旧作豆粕2.5-15万吨，出口销售旧作豆油0-2万吨。
分析师预计，全球油籽加工商协会周四公布的月度报告将显示，加工商4月压榨1.3226亿蒲式耳大豆，将为2009年以来最大4月压榨量。
7月大豆期货合约 收涨3美分，报每蒲式耳14.86-3/4美元。
7月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨486.5美元。7月豆油合约 涨0.17美分，报41.38美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,930口，豆粕为59,331口，豆油为58,383口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本