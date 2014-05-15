芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌1.2%，但收盘脱离日低

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透芝加哥5月15日 - 美国大豆期货周四走低，交易商称，因投资者担忧供应吃紧，出脱今年累积的看涨套利交易。
备受关注的7月/11月大豆价差SN4-X4收窄14-3/4美分。
全球油籽加工商协会(NOPA)今日公布上月压榨大豆1.32667亿蒲式耳，与预期基本一致。数据公布后，大豆期价跌至日低。
交易商称，除非数据远强于预期，否则无法刺激投资者在当前的水平进一步买入。
指标CBOT-7月大豆合约 在40日移动均线附近寻获支撑，在价格守在本周低位14.60-1/2美元之上后，买家入市。该合约收报每蒲式耳14.70-1/4美元，下挫16-1/2美分。
豆粕期货价格回落1.3%，指标CBOT-7月豆粕期货 在30日移动均线寻获支撑，交易商称，这是后市将密切关注的关键技术水准。该合约收报每吨481.4美元，跌5.1美元。
豆油期货也走低，因供应充裕但需求疲弱。NOPA报告显示，4月豆油库存升至20.58亿蒲式耳，同比增加22%。
7月豆油合约 跌0.34美分，报41.04美分。
今日CBOT大豆预估成交量为160,730口，豆粕为58,535口，豆油为73,499口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47