芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌1.2%，但收盘脱离日低

路透芝加哥5月15日 - 美国大豆期货周四走低，交易商称，因投资者担忧供应吃紧，出脱今年累积的看涨套利交易。

备受关注的7月/11月大豆价差SN4-X4收窄14-3/4美分。

全球油籽加工商协会(NOPA)今日公布上月压榨大豆1.32667亿蒲式耳，与预期基本一致。数据公布后，大豆期价跌至日低。

交易商称，除非数据远强于预期，否则无法刺激投资者在当前的水平进一步买入。

指标CBOT-7月大豆合约 在40日移动均线附近寻获支撑，在价格守在本周低位14.60-1/2美元之上后，买家入市。该合约收报每蒲式耳14.70-1/4美元，下挫16-1/2美分。

豆粕期货价格回落1.3%，指标CBOT-7月豆粕期货 在30日移动均线寻获支撑，交易商称，这是后市将密切关注的关键技术水准。该合约收报每吨481.4美元，跌5.1美元。

豆油期货也走低，因供应充裕但需求疲弱。NOPA报告显示，4月豆油库存升至20.58亿蒲式耳，同比增加22%。

7月豆油合约 跌0.34美分，报41.04美分。

今日CBOT大豆预估成交量为160,730口，豆粕为58,535口，豆油为73,499口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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