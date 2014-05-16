芝加哥期市：CBOT旧作大豆期货下滑，新作大豆因出脱多头价差走强

路透芝加哥5月16日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互见，交易商称，近月合约在周度低点附近整固，而新作合约因出脱多头价差而上涨。
指标CBOT-7月大豆期货 在40日移动均线切入位寻获支撑，这是关键的技术点位，该合约自2月3日来从未收在该水准之下。
良好的出口需求进一步支撑了新作合约。美国农业部周五报告，民间出口商报称向未具名目的地出口了18万吨大豆，2014-15年度付运，交易商称可能是向中国出口。
备受关注的7月/11月大豆价差SN4-X4收窄约10美分。
本周，近月合约 下挫了2.4%。
指标CBOT-7月大豆合约 收低5-1/4美分，结算价报14.65美元。
周五豆油期货跌幅最大，受到供应充裕和国内需求疲弱打压。全美油籽加工商协会(NOPA)周四公布的数据显示，4月底美国豆油库存在20.58亿磅，超过分析师预估，且为6月来最高。
CBOT豆油期货 跌0.29美分，报40.75美分，本周跌0.7%，连跌四周。
豆粕期货跟随大豆期货走势，近月合约下滑，但远月合约小涨。
7月豆粕期货 跌1.2美元，结算价报480.2美元。本周挫跌3.4%。
今日CBOT大豆预估成交量为101,396口，豆粕为40,387口，豆油为67,510口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)