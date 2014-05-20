芝加哥期市：CBOT大豆期货收在日低附近，遭遇获利了结

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透芝加哥5月20日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫，在7月合约盘中稍早一度升穿15美元后遭遇一波获利了结。
现货市场出现少量卖盘也令大豆期货承压。
指标CBOT-7月大豆合约 跌穿30日移动均线切入位的支撑水准，结算价报14.69-3/4美元，跌15-1/2美分，接近日低，这对周三的走势不利。
交易商称下一技术支撑位在40日移动均线切入位约14.66美元。
旧作合约跌幅超过新作合约，因出脱多头价差交易。出口需求对新作合约也有支撑作用。
民间出口商报称向中国出口了11万吨大豆，2014/15年度付运。
豆粕期货也下滑，因在7月合约未能突破500美元后遭遇获利了结。7月豆粕期货 跌3.8美元，结算价报486.7美元。
CBOT-7月豆油期货 跌0.35美分，报40.07美分，连跌四个交易日，因美国供应充裕以及原油价格走软。
今日CBOT大豆预估成交量为160,411口，豆粕为59,249口，豆油为86,921口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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