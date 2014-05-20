芝加哥期市：CBOT大豆期货收在日低附近，遭遇获利了结

路透芝加哥5月20日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫，在7月合约盘中稍早一度升穿15美元后遭遇一波获利了结。

现货市场出现少量卖盘也令大豆期货承压。

指标CBOT-7月大豆合约 跌穿30日移动均线切入位的支撑水准，结算价报14.69-3/4美元，跌15-1/2美分，接近日低，这对周三的走势不利。

交易商称下一技术支撑位在40日移动均线切入位约14.66美元。

旧作合约跌幅超过新作合约，因出脱多头价差交易。出口需求对新作合约也有支撑作用。

民间出口商报称向中国出口了11万吨大豆，2014/15年度付运。

豆粕期货也下滑，因在7月合约未能突破500美元后遭遇获利了结。7月豆粕期货 跌3.8美元，结算价报486.7美元。

CBOT-7月豆油期货 跌0.35美分，报40.07美分，连跌四个交易日，因美国供应充裕以及原油价格走软。

今日CBOT大豆预估成交量为160,411口，豆粕为59,249口，豆油为86,921口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)