芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨2.5%，昨日大跌后逢低承接买盘进场

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透芝加哥5月21日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，市场聚焦美国供应紧张的情况，且在周二大跌后今日出现逢低承接买盘。
旧作合约再度领涨，7月合约升2.5%，备受关注的7月-11月合约价差SN4-X4扩阔15-1/4美分。
7月大豆期货尾盘升穿15美元阻力位，并收在该心理关口之上，对后市利多。7月大豆结算价报15.05-1/4美元，升35-1/2美分。
豆粕和豆油期货也上涨，豆油期货结束四日连跌。
分析师预计美国农业部周四早将公布，上周出口销售旧作大豆-15-10万吨，旧作豆粕2.5-15万吨，旧作豆油0-20万吨。
7月豆粕期货 升11.4美元，结算价报每短吨498.1美元。7月豆油期货 升0.4美分，报40.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为153,914口，豆粕为52,862口，豆油为103,925口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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