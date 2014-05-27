芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国中西部天气良好及出口需求疲弱

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透芝加哥5月27日 - 美国大豆期货周二下滑，旧作合约因出口需求减弱而承压，新作合约因美国中西部天气良好而受拖累。
新作合约领跌，11月大豆期货 下挫1.99%，因美国中西部天气良好带动了秋季丰收的预期。
11月合约和7月合约 均收在日低附近。
分析师预计美国农业部周二午后公布的报告显示，大豆种植率为55%，较一周前猛增22个百分点。
美国农业部周二早公布，最近一周出口检验大豆89,269吨，接近预估区间的低端，较一周前的175,814吨大幅减少。
豆粕和豆油期货也下滑，受到大豆期货跌势牵连。
7月大豆期货合约 收跌26-3/4美分，报每蒲式耳14.88-3/4美元。
7月豆粕合约 收低8.4美元，报每短吨494.2美元。7月豆油合约 跌0.44美分，报39.94美分。
今日CBOT大豆预估成交量为144,563口，豆粕为56,925口，豆油为67,960口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。