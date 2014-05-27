芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国中西部天气良好及出口需求疲弱

路透芝加哥5月27日 - 美国大豆期货周二下滑，旧作合约因出口需求减弱而承压，新作合约因美国中西部天气良好而受拖累。

新作合约领跌，11月大豆期货 下挫1.99%，因美国中西部天气良好带动了秋季丰收的预期。

11月合约和7月合约 均收在日低附近。

分析师预计美国农业部周二午后公布的报告显示，大豆种植率为55%，较一周前猛增22个百分点。

美国农业部周二早公布，最近一周出口检验大豆89,269吨，接近预估区间的低端，较一周前的175,814吨大幅减少。

豆粕和豆油期货也下滑，受到大豆期货跌势牵连。

7月大豆期货合约 收跌26-3/4美分，报每蒲式耳14.88-3/4美元。

7月豆粕合约 收低8.4美元，报每短吨494.2美元。7月豆油合约 跌0.44美分，报39.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,563口，豆粕为56,925口，豆油为67,960口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>