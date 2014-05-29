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市场报道 | 2014年 5月 30日 星期五 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，后市将关注美国大豆出口需求

路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称受美国国内库存紧张支撑。

交易商表示，近月合约接近每蒲式耳15美元，限制了升幅。在近期现货市场交割后有一些商业对冲活动也令升势受限。

后市，投资人将密切关注美国大豆的出口需求，因订单增加可能进一步令美国库存收紧。

分析师预计美国农业部周五早将公布，最近一周出口销售旧作大豆－10至10万吨，新作大豆50-70万吨。

豆粕期货表现不一，近月7月合约小跌，但远月合约上涨。

豆油期货跌至三个半月低点，连跌四日，期内降幅为3.5%。

7月大豆期货合约 收高1-/14美分，报每蒲式耳14.99美元。

7月豆粕合约 微跌0.1美元，报每短吨498.4美元。7月豆油合约 跌0.22美分，报39.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为107,903口，豆粕为48,002口，豆油为69,047口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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