芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，后市将关注美国大豆出口需求

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称受美国国内库存紧张支撑。
交易商表示，近月合约接近每蒲式耳15美元，限制了升幅。在近期现货市场交割后有一些商业对冲活动也令升势受限。
后市，投资人将密切关注美国大豆的出口需求，因订单增加可能进一步令美国库存收紧。
分析师预计美国农业部周五早将公布，最近一周出口销售旧作大豆－10至10万吨，新作大豆50-70万吨。
豆粕期货表现不一，近月7月合约小跌，但远月合约上涨。
豆油期货跌至三个半月低点，连跌四日，期内降幅为3.5%。
7月大豆期货合约 收高1-/14美分，报每蒲式耳14.99美元。
7月豆粕合约 微跌0.1美元，报每短吨498.4美元。7月豆油合约 跌0.22美分，报39.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为107,903口，豆粕为48,002口，豆油为69,047口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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