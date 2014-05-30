芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结及天气前景

路透芝加哥5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑，交易商称因近月合约受到一波获利了结打压，之前一度升穿15美元。

大豆期货收盘接近日低，对下周走势是不利迹象。

出口需求强劲的迹象限制了旧作合约的跌势。美国农业部周五早公布，周度出口销售旧作大豆6.04万吨，接近负10-10万吨的预估区间高端。

CBOT-近月大豆期货 在5月大跌2.6%，为9月来最大月度跌幅。本周跌1.6%。

投资人密切关注的7月-11月价差SN4-X4在5月收窄约6美分。

豆油价格大跌2.5%至2月6日来最低水准，交易商称受到豆粕/豆油价差交易打压。

7月大豆期货合约 收低5-3/4美分，报每蒲式耳14.93-1/4美元。

7月豆粕合约 升1.8美元，报每短吨500.2美元。7月豆油合约 跌0.91美分，报38.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为104,621口，豆粕为43,615口，豆油为103,623口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)