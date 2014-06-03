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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，但收盘脱离日低

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫1.3%至两周低点，交易商称因预报主要种植地区有雨，且政府报告显示播种进度超前。

一些逢低承接买盘将指标7月大豆期货 从低点拉回，收盘跌19-1/4美分，报14.81-1/4美元，高于关键技术支撑位40日移动均线切入位。

美国产量前景改善刺激一波获利了结，近月合约跌势超过新作合约，因交易商出脱多头套利交易。

7月-11月合约1SN4-X4价差收窄11-1/4美分，为5月15日来最大单日跌幅。

美国农业部周一收盘后公布，截至6月1日该周大豆种植率增加了19个百分点至78%，较计划提前。

豆粕期货跟随大豆期货走软。7月豆粕合约 跌6.4美元，报每短吨499.6美元。

豆油期货受逢低承接买盘带动收高，7月豆油合约 升0.04美分，报38.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为170,232口，豆粕为63,286口，豆油为94,967口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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