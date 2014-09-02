芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因现货价格攀升和技术性买盘

路透9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商称，因旧作大豆和豆粕供应吃紧，使现货价格坚挺，另外，技术性买盘也支撑大豆期价。

交投最活跃的CBOT-11月大豆合约 在早盘走低后反弹，之前守在上周触及的合约低位10.19-3/4美元之上。CBOT-12月合约 盘中升穿位于50日移动均线的阻力位，触及六周高位。

市场静待农业部周二晚些时候发布周度作物生长报告，其中包括三角洲地区的最新收割数据。市场预计，上周美国大豆优良率与之前一周持平。

豆粕大幅收涨，因现货市场走高，豆油合约小幅收跌，受累于豆粕/豆油套利交易。远月豆油合约触及合约低位。

CBOT报告，无9月大豆和豆粕合约交割。豆油合约交割259口。

农业部报告，上周出口检验美国大豆3.7381万吨，低于市场预期。

9月大豆期货合约 收升7-3/4美分，报每蒲式耳10.97-1/4美元。

9月豆粕合约 收高10.6美元，报每短吨450.1美元。9月豆油合约 跌0.03美分，报32.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为164,030口，豆粕为101,254口，豆油为85,692口。(完)

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