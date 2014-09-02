芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因现货价格攀升和技术性买盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商称，因旧作大豆和豆粕供应吃紧，使现货价格坚挺，另外，技术性买盘也支撑大豆期价。
交投最活跃的CBOT-11月大豆合约 在早盘走低后反弹，之前守在上周触及的合约低位10.19-3/4美元之上。CBOT-12月合约 盘中升穿位于50日移动均线的阻力位，触及六周高位。
市场静待农业部周二晚些时候发布周度作物生长报告，其中包括三角洲地区的最新收割数据。市场预计，上周美国大豆优良率与之前一周持平。
豆粕大幅收涨，因现货市场走高，豆油合约小幅收跌，受累于豆粕/豆油套利交易。远月豆油合约触及合约低位。
CBOT报告，无9月大豆和豆粕合约交割。豆油合约交割259口。
农业部报告，上周出口检验美国大豆3.7381万吨，低于市场预期。
9月大豆期货合约 收升7-3/4美分，报每蒲式耳10.97-1/4美元。
9月豆粕合约 收高10.6美元，报每短吨450.1美元。9月豆油合约 跌0.03美分，报32.01美分。
今日CBOT大豆预估成交量为164,030口，豆粕为101,254口，豆油为85,692口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。