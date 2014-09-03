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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，美国作物等级改善提振丰产预期

路透芝加哥9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，交易商称因美国作物生长优良率提高，提振了对今秋产量创纪录的预期。

民间预估机构预计美国今年的产量将超过上月美国农业部发布的预估。

交投最活跃的11月合约 下挫1.16%，盘中创下10.12-1/2美元的合约新低。

1月 、3月 、5月 和7月合约 都创下合约新低。

豆油期货也走软，因需求疲弱，尽管供应清淡。近月豆油期货 跌至2009年3月来最低。

美国农业部周二午后意外将大豆优良率上调了2个百分点，至72%。

经纪公司INTL FCStone将今年美国大豆产量预估上调至40亿蒲式耳，单产达到47.6蒲式耳。

研究顾问公司Allendale预计今年美国大豆产量38.84亿蒲式耳，单产46.4蒲式耳。

9月大豆期货合约 收挫16-1/2美分，报每蒲式耳10.80-3/4美元。

9月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨447.2美元。9月豆油合约 跌0.28美分，报31.73美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,044口，豆粕为86,099口，豆油为73,405口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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