芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，美国作物等级改善提振丰产预期

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透芝加哥9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，交易商称因美国作物生长优良率提高，提振了对今秋产量创纪录的预期。
民间预估机构预计美国今年的产量将超过上月美国农业部发布的预估。
交投最活跃的11月合约 下挫1.16%，盘中创下10.12-1/2美元的合约新低。
1月 、3月 、5月 和7月合约 都创下合约新低。
豆油期货也走软，因需求疲弱，尽管供应清淡。近月豆油期货 跌至2009年3月来最低。
美国农业部周二午后意外将大豆优良率上调了2个百分点，至72%。
经纪公司INTL FCStone将今年美国大豆产量预估上调至40亿蒲式耳，单产达到47.6蒲式耳。
研究顾问公司Allendale预计今年美国大豆产量38.84亿蒲式耳，单产46.4蒲式耳。
9月大豆期货合约 收挫16-1/2美分，报每蒲式耳10.80-3/4美元。
9月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨447.2美元。9月豆油合约 跌0.28美分，报31.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,044口，豆粕为86,099口，豆油为73,405口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)