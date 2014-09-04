芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫，近月合约降至2010年10月来最低

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩

道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)