芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫，近月合约降至2010年10月来最低

美国热股：德意志银行第一季净利增长14%，但盘初下跌逾3%
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下挫，交易商称受豆粕期货大跌拖累，且种植天气良好巩固了美国今秋丰收的预期。
近月大豆期货 收报10.64美元，为2010年10月8日以来近月合约最低价，今日交投清淡。
交投最为活跃的11月大豆期货 ，以及1月 、3月 、5月 和7月合约 都创下合约新低。
10月豆粕期货 重挫3.5%，现货市场交易员表示，加工商增加豆粕供应，因近期农户出货增加令压榨量上升。
豆油期货小涨，在本周稍早触及逾五年低点后出现一轮低吸买盘。
美元强劲令市场的压力进一步加重。
分析师预计，美国农业部周五早将公布，周度出口旧作大豆-15万吨至零，新作大豆出口预计为25-45万吨。
11月大豆期货合约 收挫16-3/4美分，报每蒲式耳10.03-1/4美元。
12月豆粕合约 收低8.9美元，报每短吨341.5美元。12月豆油合约 升0.26美分，收报32.21美分。
今日CBOT大豆预估成交量为153,146口，豆粕为89,017口，豆油为77,647口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)