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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫，近月合约降至2010年10月来最低

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下挫，交易商称受豆粕期货大跌拖累，且种植天气良好巩固了美国今秋丰收的预期。

近月大豆期货 收报10.64美元，为2010年10月8日以来近月合约最低价，今日交投清淡。

交投最为活跃的11月大豆期货 ，以及1月 、3月 、5月 和7月合约 都创下合约新低。

10月豆粕期货 重挫3.5%，现货市场交易员表示，加工商增加豆粕供应，因近期农户出货增加令压榨量上升。

豆油期货小涨，在本周稍早触及逾五年低点后出现一轮低吸买盘。

美元强劲令市场的压力进一步加重。

分析师预计，美国农业部周五早将公布，周度出口旧作大豆-15万吨至零，新作大豆出口预计为25-45万吨。

11月大豆期货合约 收挫16-3/4美分，报每蒲式耳10.03-1/4美元。

12月豆粕合约 收低8.9美元，报每短吨341.5美元。12月豆油合约 升0.26美分，收报32.21美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,146口，豆粕为89,017口，豆油为77,647口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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