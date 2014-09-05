芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨，受低吸买盘带动

路透芝加哥9月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大涨，交易商称在周四降至合约低点后有低吸买盘。

本周，CBOT-11月大豆期货 跌0.4%，连跌第四周。

处在交割期的近月9月合约 本周也跌0.4%，在收割前供应吃紧，限制了跌幅。

11月大豆在接近10日移动均线切入位时面临阻力，这是关键的技术水准，该合约自8月8日后一直未能收在该水准之上。

对美国今年丰收的预期以及出口需求不及预期令本周期货价格承压。

民间分析公司Informa Economics将今年美国大豆产量预估上调至38.76亿蒲式耳，单产为46.1蒲式耳，超过美国农业部目前的预估。

豆粕和豆油期货也受到低吸买盘带动上涨，豆油期货从逾五年最低水准反弹。

11月大豆期货合约 收高18-1/4美分，报每蒲式耳10.21-1/2美元。

12月豆粕合约 收高7.6美元，报每短吨349.1美元。12月豆油合约 升0.27美分，收报32.48美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)