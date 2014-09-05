芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨，受低吸买盘带动

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥9月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大涨，交易商称在周四降至合约低点后有低吸买盘。
本周，CBOT-11月大豆期货 跌0.4%，连跌第四周。
处在交割期的近月9月合约 本周也跌0.4%，在收割前供应吃紧，限制了跌幅。
11月大豆在接近10日移动均线切入位时面临阻力，这是关键的技术水准，该合约自8月8日后一直未能收在该水准之上。
对美国今年丰收的预期以及出口需求不及预期令本周期货价格承压。
民间分析公司Informa Economics将今年美国大豆产量预估上调至38.76亿蒲式耳，单产为46.1蒲式耳，超过美国农业部目前的预估。
豆粕和豆油期货也受到低吸买盘带动上涨，豆油期货从逾五年最低水准反弹。
11月大豆期货合约 收高18-1/4美分，报每蒲式耳10.21-1/2美元。
12月豆粕合约 收高7.6美元，报每短吨349.1美元。12月豆油合约 升0.27美分，收报32.48美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。