芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫1.5%，因丰收预期升温

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，指标11月合约 触及9.92美元新低，因作物等级处于历史高位，且对霜冻忧虑的缓和提升了美国产量创纪录的预期。
交易商表示，投资人预计周四政府报告将上调玉米产量预估，遂出脱仓位。
美国农业部周一下午公布，上周美国大豆优良率为72%，符合市场预估，且为20年来最佳的9月初表现。
11月大豆期货 周二首次跌穿10美元关口，且收盘低于20日布林格区间低端的关键支撑位，结算价报9.92-3/4美元，挫15-3/4美分。
1月, 3月 和5月合约 均跌至合约新低，因丰收前景预计将令2014/15市场年度出口和国内市场供应充裕。
Linn Group预计今年大豆产量达到39.59亿蒲式耳，单产为47.1蒲式耳。
12月豆粕合约 下滑3.7美元，收报每短吨338.7美元。12月豆油合约 跌0.42美分，收报31.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,299口，豆粕为90,178口，豆油为67,670口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)