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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫1.5%，因丰收预期升温

路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，指标11月合约 触及9.92美元新低，因作物等级处于历史高位，且对霜冻忧虑的缓和提升了美国产量创纪录的预期。

交易商表示，投资人预计周四政府报告将上调玉米产量预估，遂出脱仓位。

美国农业部周一下午公布，上周美国大豆优良率为72%，符合市场预估，且为20年来最佳的9月初表现。

11月大豆期货 周二首次跌穿10美元关口，且收盘低于20日布林格区间低端的关键支撑位，结算价报9.92-3/4美元，挫15-3/4美分。

1月, 3月 和5月合约 均跌至合约新低，因丰收前景预计将令2014/15市场年度出口和国内市场供应充裕。

Linn Group预计今年大豆产量达到39.59亿蒲式耳，单产为47.1蒲式耳。

12月豆粕合约 下滑3.7美元，收报每短吨338.7美元。12月豆油合约 跌0.42美分，收报31.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,299口，豆粕为90,178口，豆油为67,670口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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