芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国农业部预估利空

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透芝加哥9月11日 - 美国大豆期货周四跌至近四年最低水准，因美国政府报告将产量预估上调至高于市场预估水准。
指标11月大豆期货 下挫1.2%，盘中触及合约新低，1月 、3月 和5月大豆 也都触及新低。
豆油期货跌至五年半最低，大豆丰产预计将令市场豆油供应过剩。
产量预期也令豆粕期货承压，多个月份合约触及新低。
但大豆、豆粕和豆油期货均收在日低之上，因有投资人担心北部和西部部分地区晚种的作物受霜冻损害。
美国农业部将今年大豆产量预估上调至39.13亿蒲式耳，单产预计为46.6蒲式耳，分析师预估值分别为38.83亿和46.293。
分析师表示，在开始统计收割结果后，美国农业部可能在下一次月报中进一步上调产量预估。
11月大豆期货 结算价报9.81-1/2美元，跌12-1/4美分。
12月豆粕合约 下滑8.0美元，收报每短吨329.2美元。12月豆油合约 跌0.12美分，收报31.71美分。
今日CBOT大豆预估成交量为258,756口，豆粕为126,815口，豆油为84,532口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。