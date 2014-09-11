芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国农业部预估利空

路透芝加哥9月11日 - 美国大豆期货周四跌至近四年最低水准，因美国政府报告将产量预估上调至高于市场预估水准。

指标11月大豆期货 下挫1.2%，盘中触及合约新低，1月 、3月 和5月大豆 也都触及新低。

豆油期货跌至五年半最低，大豆丰产预计将令市场豆油供应过剩。

产量预期也令豆粕期货承压，多个月份合约触及新低。

但大豆、豆粕和豆油期货均收在日低之上，因有投资人担心北部和西部部分地区晚种的作物受霜冻损害。

美国农业部将今年大豆产量预估上调至39.13亿蒲式耳，单产预计为46.6蒲式耳，分析师预估值分别为38.83亿和46.293。

分析师表示，在开始统计收割结果后，美国农业部可能在下一次月报中进一步上调产量预估。

11月大豆期货 结算价报9.81-1/2美元，跌12-1/4美分。

12月豆粕合约 下滑8.0美元，收报每短吨329.2美元。12月豆油合约 跌0.12美分，收报31.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为258,756口，豆粕为126,815口，豆油为84,532口。(完)

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