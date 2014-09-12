芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，但丰产预期限制升幅

路透芝加哥9月12日 - 美国大豆期货周五上涨，交易商称在期价周四跌至近四年低点后有逢低承接买盘。

11月大豆期货 在20日布林格前景低端寻获技术支撑，本周下挫3.6%。

对美国今秋大豆产量创纪录的预期限制了大豆期货的升幅，投资人摆脱西北部种植带出现今年首次严重霜冻的报道影响。

豆油期货今日升幅最大，在周四触及五年半低点后强劲反弹。

10月豆油期货 尾盘突破在20日移动均线切入位的技术阻力位，为7月29日来首次突破该关键点位。

美国农业部表示，出口商向未具名目的地出口了13.1万吨美国大豆，2014/15年度付运。

11月大豆期货 结算价报9.85-1/4美元，升3-3/4美分。

12月豆粕合约 跌1.3美元，收报每短吨327.9美元。12月豆油合约 升1.06美分，收报32.77美分。

今日CBOT大豆预估成交量为143,956口，豆粕为62,316口，豆油为96,910口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)