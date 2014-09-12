芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，但丰产预期限制升幅

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
路透芝加哥9月12日 - 美国大豆期货周五上涨，交易商称在期价周四跌至近四年低点后有逢低承接买盘。
11月大豆期货 在20日布林格前景低端寻获技术支撑，本周下挫3.6%。
对美国今秋大豆产量创纪录的预期限制了大豆期货的升幅，投资人摆脱西北部种植带出现今年首次严重霜冻的报道影响。
豆油期货今日升幅最大，在周四触及五年半低点后强劲反弹。
10月豆油期货 尾盘突破在20日移动均线切入位的技术阻力位，为7月29日来首次突破该关键点位。
美国农业部表示，出口商向未具名目的地出口了13.1万吨美国大豆，2014/15年度付运。
11月大豆期货 结算价报9.85-1/4美元，升3-3/4美分。
12月豆粕合约 跌1.3美元，收报每短吨327.9美元。12月豆油合约 升1.06美分，收报32.77美分。
今日CBOT大豆预估成交量为143,956口，豆粕为62,316口，豆油为96,910口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。