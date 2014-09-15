版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于豆油期货涨势和低吸买盘

路透芝加哥9月15日 - 美国大豆期货周一从近四年最低点反弹，交易商称，受助于豆油期货涨势和一波低吸买盘。

豆油期货跳升2.1%，录得三个月来最大单日涨幅，因一份行业报告显示，因压榨速度缓慢，豆油供应接近10年低位。

全美油籽加工商协会(NOPA)周一表示，8月豆油库存降至12.14亿磅，为2004年12月以来最低，分析师的预估为13.52亿磅。

NOPA报告还显示，8月大豆压榨量小于预期，为1.10633亿蒲式耳。

豆粕期货涨跌互现，近月10月合约 收盘小涨，因现货市场供应吃紧，远月合约走低，因预期随着未来几周大豆收割加速，给加工商的大豆交割量巨大。

11月大豆期货合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌0.9美元，报每短吨327.0美元。12月豆油合约 涨0.70美分，报33.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为169,900口，豆粕为62,748口，豆油为118,921口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐