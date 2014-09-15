芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于豆油期货涨势和低吸买盘

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透芝加哥9月15日 - 美国大豆期货周一从近四年最低点反弹，交易商称，受助于豆油期货涨势和一波低吸买盘。
豆油期货跳升2.1%，录得三个月来最大单日涨幅，因一份行业报告显示，因压榨速度缓慢，豆油供应接近10年低位。
全美油籽加工商协会(NOPA)周一表示，8月豆油库存降至12.14亿磅，为2004年12月以来最低，分析师的预估为13.52亿磅。
NOPA报告还显示，8月大豆压榨量小于预期，为1.10633亿蒲式耳。
豆粕期货涨跌互现，近月10月合约 收盘小涨，因现货市场供应吃紧，远月合约走低，因预期随着未来几周大豆收割加速，给加工商的大豆交割量巨大。
11月大豆期货合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。
12月豆粕合约 收跌0.9美元，报每短吨327.0美元。12月豆油合约 涨0.70美分，报33.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为169,900口，豆粕为62,748口，豆油为118,921口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)