版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因美国收割进度加快

路透芝加哥9月18日 - 美国大豆期货周四下跌1.1%，触及2010年7月以来最低，交易商称，因美国主要种植区收割进度加快，拖累现货市场走软。

收割进度加快为印第安纳州等地的加工商提供了急需的大豆供应，使他们得以压低现货基差。

未来数月大豆供应预计充裕，因预料今年美国大豆产量创纪录。

豆粕期货也走低，近月10月合约 领跌，跌幅达2.3%，因大量大豆交割使部分加工商加大压榨力度。

原油价格急跌拖累豆油期货走软。

今日豆油期货开盘走坚，带动指标10月豆油合约 逼近40日移动均线，之后一波技术性卖盘扶助拖累豆油期货转升为跌。该合约自6月30日以来从未升至该水平之上。

美国农业部周四上午报告，上周出口销售2014/15年大豆146.6万吨，高于之前一周的98.43万吨，且高于110-140万吨的预估区间。

11月大豆期货合约 收跌11美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。

12月豆粕合约 收挫3.9美元，报每短吨320.3美元。12月豆油合约 回落0.68美分，报32.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为124,087口，豆粕为68,473口，豆油为63,844口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐