芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因美国收割进度加快

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透芝加哥9月18日 - 美国大豆期货周四下跌1.1%，触及2010年7月以来最低，交易商称，因美国主要种植区收割进度加快，拖累现货市场走软。
收割进度加快为印第安纳州等地的加工商提供了急需的大豆供应，使他们得以压低现货基差。
未来数月大豆供应预计充裕，因预料今年美国大豆产量创纪录。
豆粕期货也走低，近月10月合约 领跌，跌幅达2.3%，因大量大豆交割使部分加工商加大压榨力度。
原油价格急跌拖累豆油期货走软。
今日豆油期货开盘走坚，带动指标10月豆油合约 逼近40日移动均线，之后一波技术性卖盘扶助拖累豆油期货转升为跌。该合约自6月30日以来从未升至该水平之上。
美国农业部周四上午报告，上周出口销售2014/15年大豆146.6万吨，高于之前一周的98.43万吨，且高于110-140万吨的预估区间。
11月大豆期货合约 收跌11美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。
12月豆粕合约 收挫3.9美元，报每短吨320.3美元。12月豆油合约 回落0.68美分，报32.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为124,087口，豆粕为68,473口，豆油为63,844口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM