芝加哥期市：CBOT大豆期货大幅收低，跟随现货市场颓势

路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1.4%，跟随现货市场颓势，交易商称因早收的大豆运往加工商，令商业交易员下调了基差。

今日大豆期货跌至2010年7月来最低，市场预计因产量创纪录，未来几个月美国供应都将保持充裕。

本周，近月CBOT大豆期货 重挫12.2%。

豆粕期货也下滑，跌1.8%，至两年半最低。豆油期货也走软，但指标10月合约 在接近20日移动均线切入位寻获技术支撑。

本周，CBOT豆粕期货 跌20.6%，为2004年7月来最大周度百分比跌幅。豆油期货 则升0.9%。

美国农业部周五表示，民间出口商报告向中国出口了123.6万吨大豆，2014/15市场年度付运。

11月大豆期货合约 收跌14-1/2美分，报每蒲式耳9.57美元。

12月豆粕合约 收挫4.9美元，报每短吨315.4美元。12月豆油合约 跌0.29美分，报32.58美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,313口，豆粕为61,126口，豆油为69,697口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)