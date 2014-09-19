芝加哥期市：CBOT大豆期货大幅收低，跟随现货市场颓势

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1.4%，跟随现货市场颓势，交易商称因早收的大豆运往加工商，令商业交易员下调了基差。
今日大豆期货跌至2010年7月来最低，市场预计因产量创纪录，未来几个月美国供应都将保持充裕。
本周，近月CBOT大豆期货 重挫12.2%。
豆粕期货也下滑，跌1.8%，至两年半最低。豆油期货也走软，但指标10月合约 在接近20日移动均线切入位寻获技术支撑。
本周，CBOT豆粕期货 跌20.6%，为2004年7月来最大周度百分比跌幅。豆油期货 则升0.9%。
美国农业部周五表示，民间出口商报告向中国出口了123.6万吨大豆，2014/15市场年度付运。
11月大豆期货合约 收跌14-1/2美分，报每蒲式耳9.57美元。
12月豆粕合约 收挫4.9美元，报每短吨315.4美元。12月豆油合约 跌0.29美分，报32.58美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,313口，豆粕为61,126口，豆油为69,697口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。