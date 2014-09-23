芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌四日，因预报美国中西部天气有利收割

路透芝加哥9月23日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅收低，在逾四年低点附近整固，交易商称因预报美国中西部下周天气有利收割，令市场保持利空基调。

一些空头回补和逢低承接买盘限制了市场跌幅，但现货市场疲弱则令期价进一步承压。

豆粕期货也走软，因投资人出脱作多豆粕/作空豆油的套利交易，且期待已久的压榨进度加快。

近月豆粕期货 连跌10日，期间劲挫30%，逼近两年半低点。

原油价格上涨扶助豆油期货价格结束三日连跌，并在盘中突破位于20日移动均线的技术阻力位。

11月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳9.36-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫1.6美元，报每短吨308.9美元。12月豆油合约 上涨0.20美分，报32.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为141,332口，豆粕为71,843口，豆油为90,299口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)