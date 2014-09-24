芝加哥期市：CBOT大豆期货小涨，因逢低承接买盘

路透芝加哥9月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货三小涨，结束四日连跌，交易商称因在期价接近逾四年最低时有少量低吸买盘和空头回补。

市场预计今年美国大豆产量创新高，收割压力限制了升幅。

根据路透调查均值，美国农业部下周报告预计将显示，9月1日美国大豆库存在1.26亿蒲式耳，为10年最低。

分析师还预计，美国农业部周四早将公布最近一周出口销售大豆150-270万吨，一周前为146.6万吨。

豆油期货也上涨，指标10月合约 升穿位于20日和30日移动均线的阻力位。

豆粕期货连跌第11个交易日，近月合约 跌至2012年1月31日来最低。

11月大豆期货合约 收高1/2美分，报每蒲式耳9.36-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫0.9美元，报每短吨308.0美元。12月豆油合约 上涨0.40美分，报32.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为170,712口，豆粕为69,787口，豆油为77,059口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)