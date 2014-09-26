芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至四年半低位，受累于美国收割压力

路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五跌至2010年2月以来最低，交易商称，因美国大豆收割继续向前推进。市场预期美国大豆丰产。

各月份大豆和豆粕期货均触及合约低位，指标11月大豆期货 盘中跌至9.09-3/4美元，后反弹，收报每蒲式耳9.10-1/4美元，下跌12-1/2美分。

天气预报显示，直至下周初，美国中西部作物种植带的天气干燥，有利于田间作业。农户集中精力收割大豆，暂缓玉米的收割，因大豆作物更易受损。

本周，11月大豆期货 跌46-3/4美分，或4.9%，连跌第七周。12月豆粕合约 回落4.5%。12月豆油合约 下跌2.1%，为6月来最大周度跌幅。

12月豆粕合约 收跌2.8美元，报每短吨301.1美元。12月豆油合约 跌0.71美分，报31.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为171,948口，豆粕为72,414口，豆油为98,602口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)