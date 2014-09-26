芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至四年半低位，受累于美国收割压力

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五跌至2010年2月以来最低，交易商称，因美国大豆收割继续向前推进。市场预期美国大豆丰产。
各月份大豆和豆粕期货均触及合约低位，指标11月大豆期货 盘中跌至9.09-3/4美元，后反弹，收报每蒲式耳9.10-1/4美元，下跌12-1/2美分。
天气预报显示，直至下周初，美国中西部作物种植带的天气干燥，有利于田间作业。农户集中精力收割大豆，暂缓玉米的收割，因大豆作物更易受损。
本周，11月大豆期货 跌46-3/4美分，或4.9%，连跌第七周。12月豆粕合约 回落4.5%。12月豆油合约 下跌2.1%，为6月来最大周度跌幅。
12月豆粕合约 收跌2.8美元，报每短吨301.1美元。12月豆油合约 跌0.71美分，报31.99美分。
今日CBOT大豆预估成交量为171,948口，豆粕为72,414口，豆油为98,602口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。