芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌1.2%，受累于收割压力

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透芝加哥9月30日 - 美国大豆期货周二走低，交易商称，投资者对2013/14年大豆结转库存较预期吃紧的报告置若罔闻，将注意力集中在美国大豆收割继续推进这一因素上。市场预计美国大豆收成创纪录。
豆粕期货跟随大豆期货走低，因随着新收大豆交割，加工商加快压榨速度，导致供应增加。
CBOT近月豆粕合约 收在日低，此为2012年1月13日以来最低。
豆油期货走低，因原油价格骤降。CBOT-10月豆油合约 跌至位于20日和30日移动均线的关键支撑位之下。
美国农业部周二表示，9月1日美国大豆库存为9,200万蒲式耳，为1973年以来最低，较分析师的平均预期低3,400万蒲式耳。
农业部周一表示，截至9月28日，大豆收割率为10%，作物生长优良率为72%，较之前一周高1个百分点。
11月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳9.13-1/4美元。
12月豆粕合约 收挫5.0美元，报每短吨298.9美元。12月豆油合约 跌0.58美分，报32.37美分。
今日CBOT大豆预估成交量为274,336口，豆粕为83,917口，豆油为85,612口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 央行昨出手歼灭美元空单，外资汇入趋缓 * 外资均缩手，净汇入金额缩至逾一亿美元 * 寿险业买汇且银行调整部位，台币尾盘转贬 * 明天台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北4月27日 - 台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬 、外资汇入力道减弱，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口 商及寿险业者逢低进场买入美元，台币尾盘微幅收贬。 他们表示，外资昨天对台币发动猛烈攻势，带动台币狂涨且一度冲破30元整数大关，因外资不断挑战央行 底线，午后央行终于出手〞修理〞外资；因央行突如其来强力干预动作，让放空美元者措手不及，不少外资均 惨遭央行修理，今天外资显得格外安静。 〞昨天老大(央行)突然出手，美元空单被歼灭，今天外资不敢再造次，想炒汇的人都缩手了。〞一大型银 行交易员说。 他并称，央行出重手让市场感觉到〞老大已经忍无可忍〞，加上今天韩元等亚币多偏贬，尾盘银行间纷纷 进行部位调节，即回补美元空单或是增加美元多单，
0906GMT * 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位 * 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元 * 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元 * 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元 * 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)