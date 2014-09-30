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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌1.2%，受累于收割压力

路透芝加哥9月30日 - 美国大豆期货周二走低，交易商称，投资者对2013/14年大豆结转库存较预期吃紧的报告置若罔闻，将注意力集中在美国大豆收割继续推进这一因素上。市场预计美国大豆收成创纪录。

豆粕期货跟随大豆期货走低，因随着新收大豆交割，加工商加快压榨速度，导致供应增加。

CBOT近月豆粕合约 收在日低，此为2012年1月13日以来最低。

豆油期货走低，因原油价格骤降。CBOT-10月豆油合约 跌至位于20日和30日移动均线的关键支撑位之下。

美国农业部周二表示，9月1日美国大豆库存为9,200万蒲式耳，为1973年以来最低，较分析师的平均预期低3,400万蒲式耳。

农业部周一表示，截至9月28日，大豆收割率为10%，作物生长优良率为72%，较之前一周高1个百分点。

11月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳9.13-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫5.0美元，报每短吨298.9美元。12月豆油合约 跌0.58美分，报32.37美分。

今日CBOT大豆预估成交量为274,336口，豆粕为83,917口，豆油为85,612口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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