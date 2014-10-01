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市场报道 | 2014年 10月 2日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因逢低承接买盘

路透芝加哥10月1日 - 美国大豆期货周三上涨，在盘中跌至2010年2月以来最低后，一波逢低承接买盘和空头回补带动反弹。

豆油期货也上涨，从周二的大跌中回升。CBOT-10月豆油期货 在40日移动均线遭遇技术阻力。

豆粕期货持稳至上涨，在近期低点附近盘整。近月合约 周三早盘触及2012年1月17日来最低。

高盛将三个月和六个月大豆期货价格预估下调至8美元，12月预估为8.75美元。

分析师预计，周四早美国农业部将报告上周大豆出口70-100万吨，低于一周前的256.6万吨。

11月大豆期货合约 收高3-1/2美分，报每蒲式耳9.16-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌0.3美元，报每短吨298.6美元。12月豆油合约 升0.43美分，报32.80美分。

今日CBOT大豆预估成交量为196,079口，豆粕为76,213口，豆油为78,165口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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