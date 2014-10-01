芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因逢低承接买盘

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透芝加哥10月1日 - 美国大豆期货周三上涨，在盘中跌至2010年2月以来最低后，一波逢低承接买盘和空头回补带动反弹。
豆油期货也上涨，从周二的大跌中回升。CBOT-10月豆油期货 在40日移动均线遭遇技术阻力。
豆粕期货持稳至上涨，在近期低点附近盘整。近月合约 周三早盘触及2012年1月17日来最低。
高盛将三个月和六个月大豆期货价格预估下调至8美元，12月预估为8.75美元。
分析师预计，周四早美国农业部将报告上周大豆出口70-100万吨，低于一周前的256.6万吨。
11月大豆期货合约 收高3-1/2美分，报每蒲式耳9.16-3/4美元。
12月豆粕合约 收跌0.3美元，报每短吨298.6美元。12月豆油合约 升0.43美分，报32.80美分。
今日CBOT大豆预估成交量为196,079口，豆粕为76,213口，豆油为78,165口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。