芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二日收涨，因收割有所推迟

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透芝加哥10月2日 - 美国大豆期货周四连涨第二日，受助于美国中西部主要种植区降雨导致收割有所推迟。
这是芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约自9月7-8日以来首次连续两日收涨。
交易商称，在价格跌至2010年2月以来最低后，部分低吸买盘和空头回补给市场提供额外的支撑。
预期收割结束后，美国大豆供应充裕，这限制了涨幅。
美国农业部周四上午称，最近一周出口销售美国2014/15市场年大豆86.91万吨，与70-100万吨的预估一致。
低吸买盘也扶助支撑豆粕期货，豆粕在周三触及2012年1月以来最低后小幅反弹。
豆油期货小涨，受尾盘反弹带动。10月豆油合约 在40日移动均线遇阻，该合约自6月27日以来一直未能收在该水准之上。
11月大豆期货合约 收升7-3/4美分，报每蒲式耳9.24-1/2美元。
12月豆粕合约 收高2.7美元，报每短吨301.3美元。12月豆油合约 收盘持平，报32.80美分。
今日CBOT大豆预估成交量为182,065口，豆粕为68,184口，豆油为73,243口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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(编译 母红; 审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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