芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二日收涨，因收割有所推迟

路透芝加哥10月2日 - 美国大豆期货周四连涨第二日，受助于美国中西部主要种植区降雨导致收割有所推迟。

这是芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约自9月7-8日以来首次连续两日收涨。

交易商称，在价格跌至2010年2月以来最低后，部分低吸买盘和空头回补给市场提供额外的支撑。

预期收割结束后，美国大豆供应充裕，这限制了涨幅。

美国农业部周四上午称，最近一周出口销售美国2014/15市场年大豆86.91万吨，与70-100万吨的预估一致。

低吸买盘也扶助支撑豆粕期货，豆粕在周三触及2012年1月以来最低后小幅反弹。

豆油期货小涨，受尾盘反弹带动。10月豆油合约 在40日移动均线遇阻，该合约自6月27日以来一直未能收在该水准之上。

11月大豆期货合约 收升7-3/4美分，报每蒲式耳9.24-1/2美元。

12月豆粕合约 收高2.7美元，报每短吨301.3美元。12月豆油合约 收盘持平，报32.80美分。

今日CBOT大豆预估成交量为182,065口，豆粕为68,184口，豆油为73,243口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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