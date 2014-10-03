芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因产量预期被上调

路透芝加哥10月3日 - 美国大豆期货周五下跌1.4%，交易商称，因民间预测机构将原本已为创纪录的美国大豆产量预期进一步上调。

在芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆合约 失守位于10日移动均线之上的支撑位后，技术性卖盘重压市场。

Informa Economics预计，2014年美国大豆产量为40.17亿蒲式耳，较之前的预期高4.1%，单产预估为每英亩48.5蒲式耳。

Linn Group将美国大豆产量预估上调至40.91亿蒲式耳，之前的预估为39.59亿蒲式耳，将单产预估从之前的47.1蒲式耳上调至48.6蒲式耳。

豆油期货也走低，因原油期价急跌进一步打压市场。

豆粕期货因大豆期货走低而回落。现货市场供应不断增加使市场扩大跌幅。

本周，近月大豆期货 上扬0.2%，豆粕期货 升0.2%，豆油期货 攀升1.1%。

11月大豆期货合约 收跌12-1/4美分，报每蒲式耳9.12-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫2.5美元，报每短吨298.80美元。12月豆油合约 跌0.38美分，报32.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为182,161口，豆粕为61,757口，豆油为64,467口。(完)

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