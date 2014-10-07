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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货遭遇获利回吐下滑

路透芝加哥10月7日 - 美国大豆期货周二下滑，交易商称在盘初走强后遭遇了一波获利回吐。

美国农业部周一收盘后公布，截至10月5日，大豆收割率仅为两成，较五年均值低15个百分点，这带动了大豆盘初的升势。

但大豆期货未能守住20日移动均线切入位上方的支撑位，指标11月大豆期货 自8月8日以来都未能收在该关键技术点位之上。

交易商还表示，盘初的升势同周一大涨3.3%后一波空头回补相关。

尽管大豆期货回落，但豆粕期货上涨，因现货市场走强。

豆油期货则因技术性卖压下滑，12月合约 短暂跌穿50日移动均线切入位。

11月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳9.40-3/4美元。

12月豆粕合约 收高3.7美元，报每短吨312.6美元。12月豆油合约 跌0.35美分，报33.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为340,196口，豆粕为110,231口，豆油为115,135口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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